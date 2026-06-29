закрыть
29 июня 2026, понедельник, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай загоняет Россию в финансовую петлю

2
  • Игорь Семиволос
  • 29.06.2026, 11:27
  • 3,638
Китай загоняет Россию в финансовую петлю
Игорь Семиволос
Фото: Facebook

Старый сценарий в еще более циничном исполнении.

Когда Российская империя вступила в Первую мировую войну, её внутренний финансовый рынок мгновенно свернулся, а введение «сухого закона» уничтожило четвертую часть доходов бюджета (винодельческая монополия). Петроград остро нуждался во внешних займах для закупки оружия, станков и поддержания курса рубля. Главными финансовыми донорами должны были стать союзники по Антанте — Великобритания и Франция.

Однако британцы и французы отказались предоставлять кредиты под «честное слово». Они требовали реального обеспечения. В 1914—1916 годах Россия была вынуждена физически вывезти значительную часть своего золотого запаса в Великобританию (через Архангельск на кораблях) в качестве залога за кредиты.

Союзники предоставляли Российской империи так называемые связанные кредиты. Деньги не перечислялись в Петроград — они оставались на счетах в британских банках. Россия могла тратить их исключительно на закупку британских товаров или оплату фрахта британских судов. Когда в 1916 году российская армия задыхалась от «снарядного голода», Великобритания и Франция задерживали выполнение военных заказов, в первую очередь обеспечивая свои собственные армии, хотя золото и кредитные обязательства от России уже были получены.

В конечном итоге финансовое истощение, невозможность покрыть дефицит бюджета и невыполнение союзниками обещаний по поставкам стали прямыми триггерами инфляции, дефицита товаров и Февральской революции 1917 года.

Конечно, историки поправят меня, что финансовое истощение было хоть и важным триггером революции, но не единственным и, пожалуй, не главным. Военные поражения, кризис легитимности, распад командной вертикали, продовольственный кризис в Петрограде — всё это играло не меньшую роль.

Если наложить события Первой мировой войны на нынешнюю ситуацию России с Китаем, мы увидим тот же сценарий, но в еще более циничном исполнении.

Имея подобные проблемы, Российская Федерация оказалась в ситуации, когда Китай требует газ по внутренним российским ценам (ниже себестоимости) и финансирования Силы Сибири-2 исключительно за счет РФ и вообще отказывается предоставлять прямые кредиты на покрытие дефицита бюджета, чтобы не попасть под вторичные санкции США.

Москва ведет изнурительную войну, будучи полностью зависимой от финансовых и технологических прихотей внешнего игрока. Когда этот игрок (тогда Великобритания, сейчас Китай) видит, что Россия никуда не денется, он начинает диктовать кабальные условия, выкручивать руки или просто отказывать в помощи, наблюдая, как «партнер» слабеет.

История повторяется: затяжная война, изоляция от передовых рынков, колоссальный дефицит бюджета и «союзник», который вместо помощи выставляет непомерные счета и загоняет в финансовую петлю. В 1917 году для Российской империи это закончилось катастрофой. На что надеется нынешний Кремль — вопрос риторический.

Игорь Семиволос, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра