«Мы в шоке и растерянности» 4 29.06.2026, 11:33

8,188

Фото: realt.by

Что происходит на месте пожара в доме в центре Минска.

Вчера вечером в Минске в жилом доме на Ленина, 9 произошел пожар. Загорелись чердак и крыша. Потушить пожар удалось только ночью. Что происходит на месте пожара с самого утра и что говорят местные — в материале Realt.

Для ликвидации пожара были задействованы более 20 единиц техники, включая 8 высотной. Подразделениями МЧС спасены 3 человека, 5 эвакуированы. На место прибывали глава МЧС и председатель Мингорисполкома. Жильцов по желанию распределяли в общежитие.

Сообщение о ликвидации пожара появилось в 3:05. Но и утром спасатели остаются на месте происшествия — около 15 единиц пожарной техники стоит на проспекте и около дома, территория около сквера огорожена. Спасатели исследуют крышу также с помощью дронов. Кстати, власти предупредили, что сегодня на Энгельса и Карла Маркса будет ограничено движение. На улице все еще чувствуется запах гари.

Фото: realt.by

Внешне со стороны дороги кажется, что квартиры не пострадали, но с учетом того, что пожар тушили водой 8 с лишним часов, ремонтные работы, видимо, потребуются.

Фото: realt.by

Огородили участок и во дворе, пускают не всех — только жильцов, но не в подъезды и квартиры. После ночи осталась палатка Красного креста.

Фото: realt.by

— Я вышел прогуляться, а вернувшись, уже застал пожар. С того момента в квартире не был, — делится парень, живущий в торце дома.

Через 10 минут его в сопровождении спасателей и милиции все-таки проводили до квартиры. Говорит, что жилье не пострадало, но оставаться не разрешают. С собой взял несколько вещей и зонт.

— Где будете жить?

— Где-то…

Местная жительница в возрасте не может сдержать слез.

— Моя квартира во втором подъезде на последнем этаже. Не могу не переживать. Там все залито.

Катя вчера около 18:40 вышла из дома на прогулку. Когда обернулась, увидела дым с крыши и мужчину из соседнего подъезда, который вызвал пожарных.

— Начали с ним общаться, он сказал, что почувствовал неприятный запах и вышел на улицу. Мы не ожидали, что это обернется таким пожаром, успели только забрать собаку из дома и отключить электроприборы. Сразу же после этого приехала пожарная и очень скоро вся крыша сильно разгорелась и огонь начал гулять с подъезда по подъезду. Катя была на месте до двух ночи, так как место над нами все это время продолжало гореть. Потом девушка ушла ночевать к подруге.

Она живет на 6 этаже сразу под мансардой.

— Мы пока что в шоке и растерянности, у нас все осталось в квартире: дорогостоящая техника, еда, которую недавно закупили на большой период, все документы. Понимаем, воды вылилось много.

Еще одна женщина только вышла из своей квартиры на четвертом этаже, куда ее сопроводили мчс и милиция.

— На полу воды, как в бассейне. Обои все свисают. Не представляю, как у людей на шестом уровне.

По ее словам, огонь начался на мансарде 9 этажа. Они с мужем почувствовали запах дыма, увидели сперва одну пожарную машину, потом вторую.

— Перекрытия деревянные, поэтому огонь разрастался мгновенно. Муж успел схватить собаку, быстро выбежали из подъезда. Но у меня в квартире оставался кот, он куда-то спрятался. Я так кричала, просила меня впустить за ним. Спасибо большое парню из МЧС, он мне его спас.

Фото: realt.by

Когда разрешат вернуться в дом неизвестно. Люди берут документы и уходят к родственникам.

Женщина из 37-го дома тоже ждет очереди зайти в квартиру. Говорит, что очаг был в мастерской под аркой.

— Коммуникации старые, все — под замену. Нам как раз должны были крышу менять, даже материал закупили — лежит во дворе. Кажется, что дело сейчас пойдет быстрее.

Фото: realt.by

Во дворе работают не только спасатели и милиция, но и активно убирают сотрудники ЖЭС.

Из-за ликвидации пожара воды пока нет в четырех домах, на Маркса, 37 и 39, а также на Ленина, 7 и 9. Машина с питьевой водой уже стоит во дворе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com