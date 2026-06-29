«Керченский мост ждет своего времени»: Рефат Чубаров предсказывает бегство россиян из Крыма 1 29.06.2026, 11:15

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РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Может произойти «отрицательное наступление» оккупантов.

Журналист телеканала «Прямий» попросил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова высказать свое мнение о том, может ли война в Украине закончиться Крымом, как и началась, на что политик ответил:

«Я думаю так же, как и вы в этом случае, и очень боюсь, чтобы мы не сглазили, чтобы мы потом не разочаровались. Я исхожу из того, что те, кто начал системное уничтожение вражеских средств ПВО в Крыму, уничтожение объектов логистики одновременно с успешными ударами по объектам генерации электричества в Крыму, знают, что делают, поскольку это выглядит как глубоко продуманный план. Хочется думать, что завершением этого плана будет освобождение Крыма как начало освобождения других оккупированных Россией украинских территорий».

Глава Меджлиса объяснил, что нужно сделать, чтобы россияне сами ушли из Крыма:

«Я в предыдущих своих интервью говорил, что может произойти «отрицательное наступление» россиян в Крыму. Я понимаю, насколько это сложно. Для этого нужно прекратить любые поставки топлива, уничтожить самые мощные тепловые электростанции (Таврическую возле Симферополя и Балаклавскую возле Севастополя). Это они построили после оккупации, и на этих электростанциях держится все крымское электричество. Топлива нет, энергетики нет, и, казалось бы, бери голыми руками. Паром уничтожен. Керченский мост только ждет своего времени, чтобы остановить поставки всего».

«Только освобождение Крыма без дополнительных конструкций безопасности, предоставление гарантий или кардинальных изменений территории России не гарантирует нам безопасность. Я сразу отбрасываю мысль о том, что хоть кто-то из тех, кто поселился в Крыму после 2014 года, останется там после освобождения полуострова. Я себе такого не представляю, и неважно, какими были причины их приезда в Крым. Они будут искать оправдания, но они знали, что это краденая земля», — подчеркнул Чубаров.

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