«И сканер, и вручную, и собаки там три штуки» 29.06.2026, 10:42

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Очередь в пункте пропуска Брест. Фото: Telegram-чат ГраницаBY Беларусь-ЕС / Брест - Тересполь

Как прошли аномально жаркие выходные на белорусско-польской границе.

В жаркие выходные белорусско-польская граница жила по разным сценариям. Одни путешественники писали о почти моментальном пересечении границы. Другие жаловались, что дорога заняла 10, 12 или даже 16 часов. Тщательные досмотры на въезд в Беларусь, кондиционеры, «толики» и красные поворотники – MOST изучил, о чём писали в приграничных чатах.

«С красными поворотниками проехал за три часа и 40 минут»

На минувшей неделе много шума вызвала информация о красных поворотниках на автомобилях американского происхождения.

Напомним, по сообщению польской полиции, автомобили должны быть оборудованы задними указателями поворота желтого или оранжевого цвета, хорошо различимыми днем и ночью. У многих машин с американского рынка задние поворотники красные. После этого в сети появилась информация, что такие автомобили якобы не пропускают в Польшу.

Некоторые путешественники писали, что заранее подготовились к возможным усиленным проверкам:

«У нас американская машина – поворотники не проверяли, хотя мы переделали по евро».

Ещё один пользователь чата рассказал, что проехал в Польшу с красными поворотниками:

«С красными поворотниками проехал за три часа и 40 минут».

Сообщений о том, что кого-то развернули именно из-за красных поворотников, в чатах мы не нашли. Но обсуждений на эту тему было много.

«Толики» вылазят без очереди»

На въезде на границу со стороны Польши польские пограничники объезжали очередь. Если у людей не было VAT, их сразу приглашали под шлагбаум и направляли на «зелёный коридор». Некоторые беларусы оценили такой подход:

«Это существенно помогает, особенно когда «толики» вылазят без очереди».

В чатах также обсуждали, кто и как регулирует движение возле границы:

«Возле центрума стоит расфуфыренная дамочка и рулит, кому куда и когда заезжать. Естественно, все на первом регионе или те, кто в группе «толиков».

«Толиками» в приграничных чатах называют людей, которые пытаются вклиниться в очередь, объезжая ее по предварительным договоренностям.

К теме «толиков» в чатах возвращаются регулярно. Те, кто редко пересекает границу, удивляются, почему часть автомобилей объезжает общую очередь:

«Стою в общей очереди и наблюдаю, как периодически проскакивают машины по автобусной линии в сторону РБ из Польши. Почему так?»

Опытные путешественники объясняют это так:

«Брестские бизнесмены летят на выгрузку товара ну или к своим парням домой».

В чатах также звучали призывы не пропускать такие машины и вызывать полицию. При этом участники отмечали, что из-за очередей и попыток объезда на границе возникают конфликтные ситуации.

Автобусы: от быстрого перехода до 16 часов ожидания

Ситуация с автобусами была неоднозначной. Одни пользователи писали о быстром прохождении границы и легком досмотре. Другие рассказывали о многочасовых задержках.

«Звучит как фейки. В сторону РП ехали – все писали три часа, граница в итоге была 16 часов. Обратно едем – пишут три-пять часов, стоим 12 часов. И как только мы отмучались и проехали, появляется следующий отчет в духе: «в 20.00 на РП, в 20.10 в РБ въехали».

По словам пользователей, время прохождения границы зависело в том числе от уровня досмотра пассажиров. Некоторые писали, что автобусы на въезд в Беларусь проверяли особенно тщательно. Пассажиров отправляли на беседы и рентген.

«И сканер, и вручную, и собаки там три штуки. Только что с паспортного контроля из РБ, видели через стекло, как проверяют въезжающих в РБ».

По сообщениям пользователей, отдельное внимание на границе уделяли гражданам Украины. Некоторых направляли на дополнительные беседы, а двоих, как утверждали в чатах, сняли с рейса. Подробностей об их дальнейшей судьбе не сообщалось.

Из-за аномальной жары многие спрашивали, работают ли кондиционеры в автобусах. Судя по сообщениям в чатах, в большинстве автобусов они были включены. Но полностью спастись от жары путешественникам все равно не удалось:

«Очень жарко: нигде в помещениях нет кондиционеров, а автобус обратно не пускали, пока вся толпа, 70 человек, контроль не пройдет».

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