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США могут изменить Южный Кавказ

  • 29.06.2026, 10:51
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США могут изменить Южный Кавказ

Эксперт назвала ключ к стабильности в регионе.

Переизбрание премьер-министра Армении Никола Пашиняна стало важным сигналом для всего Южного Кавказа и создало новые возможности для урегулирования региональных конфликтов. Такое мнение высказала бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в статье для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По ее оценке, Пашинян доказал, что даже небольшое государство может отказаться от роли «пешки» в геополитическом противостоянии и сосредоточиться на развитии транспортных связей, открытии границ и интеграции в международные торговые маршруты. Автор считает, что стремление Еревана к мирному соглашению с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией способно превратить Южный Кавказ из региона затяжных конфликтов в пространство сотрудничества.

Однако, подчеркивает Хидашели, реализовать такой сценарий невозможно без Грузии. Она напоминает, что именно Тбилиси долгое время был ключевым партнером Запада на постсоветском пространстве, через который проходили важнейшие энергетические и транспортные проекты. По мнению автора, нынешний курс правительства «Грузинской мечты» ослабил демократические институты и осложнил реализацию западных инициатив в регионе.

Эксперт убеждена, что именно США обладают достаточным влиянием, чтобы вернуть Грузию на евроатлантический путь. Для этого Вашингтон может использовать дипломатическое давление, условия сотрудничества в сфере безопасности и адресные меры против лиц, ответственных за демократический откат.

Хидашели также отмечает, что попытки Тбилиси укрепить связи с Китаем являются скорее инструментом давления на США, чем полноценной альтернативой западному курсу. По ее мнению, долгосрочная стабильность Южного Кавказа возможна лишь при активном участии Вашингтона и возвращении Грузии к прежнему внешнеполитическому курсу.

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