США могут изменить Южный Кавказ 29.06.2026, 10:51

1,448

Эксперт назвала ключ к стабильности в регионе.

Переизбрание премьер-министра Армении Никола Пашиняна стало важным сигналом для всего Южного Кавказа и создало новые возможности для урегулирования региональных конфликтов. Такое мнение высказала бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в статье для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По ее оценке, Пашинян доказал, что даже небольшое государство может отказаться от роли «пешки» в геополитическом противостоянии и сосредоточиться на развитии транспортных связей, открытии границ и интеграции в международные торговые маршруты. Автор считает, что стремление Еревана к мирному соглашению с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией способно превратить Южный Кавказ из региона затяжных конфликтов в пространство сотрудничества.

Однако, подчеркивает Хидашели, реализовать такой сценарий невозможно без Грузии. Она напоминает, что именно Тбилиси долгое время был ключевым партнером Запада на постсоветском пространстве, через который проходили важнейшие энергетические и транспортные проекты. По мнению автора, нынешний курс правительства «Грузинской мечты» ослабил демократические институты и осложнил реализацию западных инициатив в регионе.

Эксперт убеждена, что именно США обладают достаточным влиянием, чтобы вернуть Грузию на евроатлантический путь. Для этого Вашингтон может использовать дипломатическое давление, условия сотрудничества в сфере безопасности и адресные меры против лиц, ответственных за демократический откат.

Хидашели также отмечает, что попытки Тбилиси укрепить связи с Китаем являются скорее инструментом давления на США, чем полноценной альтернативой западному курсу. По ее мнению, долгосрочная стабильность Южного Кавказа возможна лишь при активном участии Вашингтона и возвращении Грузии к прежнему внешнеполитическому курсу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com