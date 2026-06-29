Белорусы могут остаться без топлива? 3 29.06.2026, 10:55

5,904

«Белоруснефть» о росте потребления бензина.

Топлива на заправочных станциях и складах хранения якобы достаточное количество, все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику, рассказал в эфире провластного телеканала СТВ начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко.

Он назвал рост потребления топлива на АЗС «обычным и традиционным».

— Мы к этому спросу готовы. Где, на определенных заправочных станциях, возрастает объем потребления — топливо завозится своевременно, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение наших клиентов, — сказал Валерий Атрощенко.

По его словам, многие соседи приезжают в Беларусь, в том числе на АЗС.

— На сегодняшний день никаких ограничений, никаких лимитов на приграничных заправочных станциях либо любых других объектах нет. Сегодня топливо в свободном доступе, в необходимом количестве, — заявил Валерий Атрощенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com