Белорусы могут остаться без топлива?3
- 29.06.2026, 10:55
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«Белоруснефть» о росте потребления бензина.
Топлива на заправочных станциях и складах хранения якобы достаточное количество, все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику, рассказал в эфире провластного телеканала СТВ начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко.
Он назвал рост потребления топлива на АЗС «обычным и традиционным».
— Мы к этому спросу готовы. Где, на определенных заправочных станциях, возрастает объем потребления — топливо завозится своевременно, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение наших клиентов, — сказал Валерий Атрощенко.
По его словам, многие соседи приезжают в Беларусь, в том числе на АЗС.
— На сегодняшний день никаких ограничений, никаких лимитов на приграничных заправочных станциях либо любых других объектах нет. Сегодня топливо в свободном доступе, в необходимом количестве, — заявил Валерий Атрощенко.