ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ 5 29.06.2026, 10:44

8,968

Видеофакт.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило «элитных» российских десантников в Запорожье.

Российская армия отправила в район Степногорска Запорожской области подразделения разведки ВДВ – воздушно-десантных войск, которые считаются элитой среди вооруженных сил РФ.

Цель была не боевая: захватить населенный пункт и снять видео для отчета высшему руководству страны-агрессоры. То есть - сделать пропагандистскую картинку.

Вражеская группа действовала ночью. Дождь и специальные антитепловизионные накидки должны помочь остаться незамеченными.

Однако штурмовики спецподразделения ГУР «Артан» уже ждали.

Они намеренно позволили россиянам подойти поближе - и только тогда нанесли удар. Эксклюзивные кадры миссии обнародовала пресс-служба ведомства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com