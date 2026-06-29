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ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ

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  • 29.06.2026, 10:44
  • 8,968
ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ

Видеофакт.

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило «элитных» российских десантников в Запорожье.

Российская армия отправила в район Степногорска Запорожской области подразделения разведки ВДВ – воздушно-десантных войск, которые считаются элитой среди вооруженных сил РФ.

Цель была не боевая: захватить населенный пункт и снять видео для отчета высшему руководству страны-агрессоры. То есть - сделать пропагандистскую картинку.

Вражеская группа действовала ночью. Дождь и специальные антитепловизионные накидки должны помочь остаться незамеченными.

Однако штурмовики спецподразделения ГУР «Артан» уже ждали.

Они намеренно позволили россиянам подойти поближе - и только тогда нанесли удар. Эксклюзивные кадры миссии обнародовала пресс-служба ведомства.

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