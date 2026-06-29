Дряхлеющий диктатор в тупике 1 Александр Морозов

29.06.2026, 9:52

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Александр Морозов

О смысле выступления Путина.

Путин наконец развернуто выступил (и на съезде ЕР, и для населения по ТВ, ответив на вопросы Зарубина).

Он повторил то, что хорошо известно:

1) он будет вести войну пока не захватит «Донбасс и Новороссию» + рассчитывает оставить за собой «буферную зону» в Сумской и Харьковской областях,

2) прекращение огня он отвергает, ссылаясь на бесплодность Минских соглашений,

3) предложение взаимно прекратить обстрелы объектов и городов вне зоны фронта отвергает,

4) «всё идет хорошо, на фронте одни успехи».

Однако вот что обращает внимание.

1) Он продолжил свою риторическую практику перечислять какие-то подробности штурмовых операций (95 процентов Константиновки взято, осталось 149 дворов взять еще в каком-то поселке, плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола сокращен до 2 км – и так далее). А эта риторическая практика вызывает сейчас бурю негодования среди «патриотов».

2) Никакой интонации перехода к «священной войне». Хотя этого многие и ждут. То есть Путин предлагает просто инерционно сидеть в той же стратегии.

3) То есть смысл его выступления: буду просто рутинно воевать, как воевал.

Хорошей новостью тут является то, что Путин не слышит свою же лоялистскую среду. Она ждет от него какого-то убедительного ответа на заявления разных персонажей от лица разных сегментов: Боня – Касперская – Мархаев – Лунин и т.д. и т.д.

Никакой развилки он не видит, никакого «окна возможностей» тоже. Он не слышит и «население». Которое громко задает вопрос: а где же ПВО? У него дежурный, малоизобретательный ответ: ПВО будет, я дал поручение производить.

Бензинового кризиса нет, – сказал он. – Разговоры о нем направлены на «раскол общества».

Это означает только то, что как и все одряхлевшие диктаторы, загнавшие себя в тупик, он будет требовать преследовать за «паникерство», ФСБ будет следить за «расколом общества».

Александр Морозов, «Фейсбук»

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