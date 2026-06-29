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Левандовский продолжит карьеру в США?

  • 29.06.2026, 10:02
Левандовский продолжит карьеру в США?
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Польский футболист может продолжить карьеру в клубе из Чикаго.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский продолжит карьеру в американском чемпионате МЛС. 37-летний польский футболист согласился на переход в «Чикаго Файр», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок уже посетил расположение американского клуба и ознакомился с его инфраструктурой.

Левандовский присоединится к «Чикаго Файр» в статусе свободного агента, так как его соглашение с Барселоной завершается 30 июня 2026 года.

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