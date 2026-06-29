Польша выдвинула Германии новое требование о компенсации за Вторую мировую войну 29.06.2026, 9:23

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Фото: Picture-alliance

Почти по €2 тысячи за каждую жертву нацистов.

Польское правительство требует от федерального правительства Германии ежегодных выплат в размере 10 тыс. злотых (более €2 тыс.) за каждую жертву нацистского режима. Об этом 28 июня написал Spiegel.

Предыдущее правительство в Варшаве на протяжении многих лет требовало значительных репарационных выплат за преступления нацистской Германии.

1 сентября 2022 года — ровно через 83 года после немецкого вторжения в Польшу — польские власти оценили ущерб, нанесенный стране, в €1,3 трлн. В Берлине отказались выплачивать эту сумму, сославшись на отсутствие правовой основы и опасаясь аналогичных требований со стороны других государств, отмечает Spiegel.

Новое польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском значительно смягчило риторику в отношении Германии, однако по-прежнему настаивает на выплате компенсаций.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в середине июня выступил в поддержку выплаты компенсаций жертвам нацистского режима в Польше.

«В первый год программа обойдется бюджету Германии примерно в €100 млн. Она охватит почти 50 тыс. пострадавших, число которых с каждым годом сокращается».

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