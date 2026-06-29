Большинство российских новобранцев на передовой живут всего 20 минут 3 29.06.2026, 9:34

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Россия сейчас теряет восемь человек на каждого погибшего украинца.

Российские новобранцы на фронте в Украине зачастую погибают уже через 20–35 минут после прибытия на передовую, поэтому командование армии РФ вынуждено постоянно искать новых людей для восполнения потерь. Об этом пишет The New York Times, анализируя сообщения российских военных блогеров.

Как отмечает историк Питер Франкопан, с момента подписания контракта до гибели в бою российский военнослужащий в среднем успевает прожить от 10 дней до трех недель. По его оценке, на одного погибшего украинского военного приходится около восьми убитых российских солдат.

В конце 2025 года российские власти заявляли, что заключили более 420 тысяч годичных контрактов на военную службу. Однако, как признают даже государственные СМИ, в 2026 году темпы набора сократились примерно на 30%.

При этом, по данным российских военных блогеров, армия РФ по-прежнему ежедневно набирает от 800 до 1000 добровольцев. Многие из них проходят лишь несколько дней подготовки перед отправкой на фронт. Чтобы привлечь новых контрактников, власти предлагают крупные выплаты — до 80 тысяч долларов единовременно, а также списание долгов на сумму до 140 тысяч долларов.

По данным NYT, столь высокий уровень потерь российской армии во многом связан с массовым применением украинских беспилотников, которые стали одним из самых эффективных видов вооружения на поле боя.

Российский военный блогер Александр Лунин, в свою очередь, обвинил командиров в регулярных издевательствах и пытках собственных военнослужащих, предупредив, что подобная ситуация может привести к мятежу.

Однако Франкопан считает такой сценарий маловероятным. По его мнению, Владимир Путин, напротив, может решить, что ему уже нечего терять.

«Остерегайтесь тонущего человека: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасными как внутри, так и за пределами России, поскольку Путин отчаянно пытается остаться на плаву», — написал историк.

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