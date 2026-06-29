За эти старые мобильные коллекционеры готовы платить деньги

За эти старые мобильные коллекционеры готовы платить деньги1
- 29.06.2026, 9:01
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Если у вас дома лежит «кирпич» — стоит узнать его стоимость.
Культовые мобильные телефоны прошлых десятилетий становятся всё более ценными для коллекционеров по всему миру. Спрос на ретро-гаджеты стабильно растёт – особенно на редкие модели в оригинальной упаковке или в идеальном состоянии, пишет nlc.
Среди самых востребованных лотов – Motorola DynaTAC 8000X, Motorola StarTAC, Nokia 8110, Nokia 3310 и первые модели iPhone.
Коллекционеры в первую очередь охотятся за ограниченными сериями и новыми в упаковке экземплярами.
Британский музей мобильных телефонов собрал более 2 800 уникальных моделей и до сих пор принимает в дар аппараты, которых в коллекции ещё нет.
Если у вас дома лежит старый «кирпич» – прежде чем выбрасывать, стоит узнать его стоимость.
Но авторы предупреждают: телефоны с вздувшейся батареей опасны, и обращаться с ними нужно осторожно – сдать в специальный пункт приема электроники или обратиться к специалисту.