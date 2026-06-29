Путин рассказал о реакции Лукашенко на ультиматум Зеленского

Путин рассказал о реакции Лукашенко на ультиматум Зеленского3
- 29.06.2026, 9:11
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Политолог указал на интересную деталь.
Лукашенко якобы не испытывает панику из-за окриков со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Путин сообщил в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, запись которого опубликована в его Telegram-канале.
Как отметил российский диктатора, многие воспринимают высказывания Зеленского как попытку вовлечь Минск в конфликт между Москвой и Киевом. По словам Путина, режим в Беларуси рассматривает данные заявления как повод для серьезной обеспокоенности, однако не паникуют из-за них.
«Для обозначения реакции Лукашенко на ультиматум Зеленского Путин избрал весьма любопытную формулировку: у него «нет паники из-за окриков Зеленского». Согласитесь, слова «Лукашенко не боится угроз Зеленского» звучали бы совсем по-другому. И да, не следует исключать, что в словах Путина столько же правды, сколько и в остальных его фантазиях», — прокомментировал эту новость политолог Александр Фридман.
Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.
«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.