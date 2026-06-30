Трамп выиграл войну для Киева? 3 30.06.2026, 12:41

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Дональд Трамп

Сокращение американской поддержки изменило ход событий.

Финансист и глава Hermitage Capital Билл Браудер считает, что политика президента США Дональда Трампа, вопреки его собственным намерениям, могла сыграть на руку Украине. В своей статье для The Telegraph он утверждает, что сокращение американской поддержки Киева неожиданно изменило характер войны (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению Браудера, отказ Вашингтона от прежней стратегии сопровождался исчезновением прежних ограничений, связанных с риском эскалации. Это позволило Украине активнее наносить удары по военным и промышленным объектам на территории России.

Автор отмечает, что атаки беспилотников и ракет по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и другим объектам инфраструктуры заметно сократили объемы переработки нефти в России, вызвали перебои с топливом и очереди на заправках. Символами новой фазы конфликта он называет удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и пожар на российском корабле. Одновременно Украина, как утверждает Браудер, усиливает давление на логистику российских войск в оккупированном Крыму.

Финансист призывает западные страны не снижать темп поддержки Киева. В частности, он предлагает увеличить поставки вооружений и систем противовоздушной обороны, направить на помощь Украине около 300 млрд долларов замороженных российских государственных резервов, находящихся в Европе, а также ввести вторичные санкции против нефтеперерабатывающих предприятий в Индии, Китае и Турции, закупающих российскую нефть.

По мнению Браудера, расчет Путина на ослабление западной коалиции не оправдался. Он считает, что нынешняя ситуация открывает для союзников Украины возможность усилить экономическое и военное давление на Россию и не допустить возврата к прежним ограничениям в поддержке Киева.

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