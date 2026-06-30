«Это не ИПСО»: что ждет Крым в ближайшее время 1 30.06.2026, 11:12

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Временно оккупированный Крым в последнее время стал одной из главных целей украинских военных.

Это негативно сказывается как на жизни россиян, вынужденных покидать полуостров, так и на военных целях вражеской армии.

Блогер и журналист Дмитрий «Апостол» Карпенко сообщил «24 Каналу», что в Крыму в ближайшее время могут обостриться проблемы с обеспечением населения из-за сложностей с логистикой. Такая нестабильность на временно оккупированном полуострове связана с регулярными и прицельными атаками дронов Сил обороны Украины.

Дмитрий Карпенко отметил, что пока не стоит забегать вперед, предполагая вероятность «Паутины 2.0». Однако он подчеркнул, что для оккупированного Крыма в ближайшее время могут наступить серьезные трудности.

Если логистические проблемы усугубятся, полуостров может столкнуться с дефицитом товаров и перебоями в работе экстренных служб.

- В Крыму может развернуться настоящая демографическая трагедия. Скорее всего, наступит голод. Потому что у них нечем перевозить. Уже сейчас скорая помощь не будет ездить. Плюс блэкауты, то есть проблема, – сказал журналист.

Кроме того, появляется информация об ограничении продажи отдельных товаров в крымских магазинах.

- Есть видеоролики, которые выкладываются из магазинов – муку продают по одной штуке. Это же не шутка, это не ИПСО, – подчеркнул Карпенко.

Он также предположил, что одним из наиболее логичных сценариев развития событий может стать вывод из строя Крымского моста. В таком случае оккупированный полуостров может фактически оказаться в блокаде, а России придется организовывать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения.

Стоит добавить, что в оккупированном Крыму ухудшается экономическая ситуация – местные жители сообщают о массовых сокращениях, задержках зарплат и вынужденных неоплачиваемых отпусках. По данным СМИ, одной из причин стала фактическая остановка туристического сезона, что ударило по местному бизнесу. Несмотря на обещания поддержки, оккупационные власти пока не объявили о конкретных мерах помощи.

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