В минских торговых центрах откроют службы «одно окно»
- 30.06.2026, 11:48
Сейчас в стране действует 158 подобных служб.
В Мингорисполкоме начали переводить столичные службы «одно окно» в торговые центры. Об этом сообщила управляющая делами Минского горисполкома Анна Мательская.
По ее словам туда же планируется перенести и расчетно-справочные центры. Это упростит гражданам получение услуг этих служб. А одновременно они смогут совершить покупки в ТЦ.
По данным Минюста, сейчас в Беларуси действует 158 служб «одно окно», которые могут совершать более 220 административных процедур из порядка 250, за которые отвечают местные органы власти.