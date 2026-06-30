В минских торговых центрах откроют службы «одно окно» 30.06.2026, 11:48

Сейчас в стране действует 158 подобных служб.

В Мингорисполкоме начали переводить столичные службы «одно окно» в торговые центры. Об этом сообщила управляющая делами Минского горисполкома Анна Мательская.

По ее словам туда же планируется перенести и расчетно-справочные центры. Это упростит гражданам получение услуг этих служб. А одновременно они смогут совершить покупки в ТЦ.

По данным Минюста, сейчас в Беларуси действует 158 служб «одно окно», которые могут совершать более 220 административных процедур из порядка 250, за которые отвечают местные органы власти.

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