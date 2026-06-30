Китай «настоятельно» призвал Путина вернуться к переговорам 30.06.2026, 10:21

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И «продемонстрировать реальную политическую волю».

Пекин «настоятельно» призывает Москву и Киев возобновить переговоры по завершению войны, заявил заместитель постпреда Китая в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй, пишет The Moscow Times.

«Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН», — сказал Лэй на заседании Совета Безопасности ООН.

Представитель Китая также отметил, что военный конфликт все сильнее затрагивает гражданское пространство. «От этого страдают ни в чем не повинные мирные жители», — подчеркнул Сунь Лэй. Он добавил, что Китай сохраняет «объективную и беспристрастную» позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и «неустанно» содействует мирным переговорам. «Вместе с международным сообществом Китай готов и дальше играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — заключил Лэй.

Владимир Путин за последнюю неделю дважды заявил о готовности вернуться к переговорам о завершении войны в Украине. 23 июня он предложил возобновить диалог на основе стамбульских договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом, и «реалий на земле». 28 июня в интервью кремлевскому корреспонденту Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что готов обсуждать с американскими представителями «все детали, все модальности» для урегулирования конфликта.

Вместе с тем Путин рассказал о предложении Киева отказаться от ударов по территории друг друга и ограничить военные действия Херсонской и Запорожской областью, а также так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Путин дал понять, что не согласен на это, поскольку, по его словам, подобные шаги дадут преимущество украинской армии. Он добавил, что главная задача для российских войск и для него — «окончательное освобождение Донбасса и Новороссии».

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