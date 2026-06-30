На смену зною придут грозы

На смену зною придут грозы2
- 30.06.2026, 10:32
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Когда в Беларуси станет прохладнее?
Осталось продержаться совсем чуть-чуть – специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды обещают смену погодного сценария, пишет БелТА.
Синоптики прогнозируют уход африканской жары с территории страны.
Жара продолжает испытывать белорусов на прочность. Так, 29 июня в Беларуси впервые зафиксировали ранее невероятные для наших широт +40оС.
Красный уровень опасности сменится на оранжевый 30 июня – 1 июля. Температуры все такие же высокие, но без 40-градусного экстрима.
Во вторник, 30 июня, дневные температуры достигнут +27оС по северу страны и +37оС по югу.
В среду, 1 июля, в северных регионах ночью будет +12оС, днем +27…+34оС. На юге и юго-западе температура ночью составит +23оС, днем поднимется до +36оС.
Когда придет прохлада
С четверга 2 июля, в белорусском лете наступит долгожданный антракт – температура начнет планомерно понижаться. На большей территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами и грозы.
При грозах возможен сильный ветер 15–20 м/с и даже град. Ночью температура не поднимется выше +21оС, по юго-востоку до +23оС. Днем на западе страны ожидается от +20оС, на юге-востоке – до +35оС.
В пятницу, 3 июля, дневная температура установится в пределах +20…+27оС, по юго-востоку местами до +29оС. Ночью – от +10оС по северу до +21оС по юго-востоку.
Спасительные дожди накроют почти всю территорию страны в субботу, 4 июля. Местам возможны грозы. Ночные температуры не превысят +14оС, на юго-востоке дойдут до +17оС. Днем – комфортные +17…+24оС выше нуля.
Продолжит накрапывать и в воскресенье, 5 июля. Ночная температура будет варьироваться от +8 до +13С, днем – от +16 до +23С.