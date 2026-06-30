Третья ошибка Кремля 2 Карина Кокрэлл-Ферре

30.06.2026, 10:38

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Карина Кокрэлл-Ферре

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Начиная с Александра Македонского, за редким исключением, все амбициозные завоеватели в истории — мы знаем их имена — начинавшие с невероятного везения и побед, неизбежно доходили до момента, когда удача, вильнув хвостом, их ПОЧЕМУ-ТО покидала (история не объясняет, возможно, это область психологии и даже психиатрии), и они совершали ПЕРВУЮ роковую ошибку, за которой каждое действие и решение только приближали катастрофу.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Но «вернёмся к нашим баранам».

Первая ошибка — решение о полномасштабной агрессии против Украины. Вторая: отказ от предложений Трампа. Третья: отказ от предложения Украины.

ТЕПЕРЬ — только вниз…

DW: «Путин отверг предложение Украины прекратить взаимные удары вглубь территории и ограничить боевые действия Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Как следует из опубликованного Кремлём интервью президента РФ корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, оба предложения Путин представил как “слабость Украины”: пояснив первое тем, что удары России “гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные”, второе — “катастрофическим дефицитом личного состава ВСУ”. При этом он подтвердил контакты с украинской стороной, включая предложения о встрече “с главой режима в Киеве”».

Среди других поднятых Путиным тем:

Бензин

Глава Кремля признал, что дефицит топлива из-за ударов ВСУ «есть, но не критичный». Закрывать его в ближайшее время планируется, в том числе за счёт импорта топлива. Путин повторил свой тезис о том, что удары ВСУ имеют целью «породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше — довести до раскола в российском обществе».

Действия армии РФ

По заявлениям Путина, российская армия наступает по всей линии фронта, а её противник несёт огромные потери. В подтверждение своих слов о наступлении ВС РФ он зачитал подробный отчёт о продвижении военных на разных участках фронта — согласно предоставленным Путину данным, до Сум осталось около 10 км, до Славянска 8–9 км, в Красном Лимане осталось освободить 149 домов, а до окружения «Старого Оскола» осталось 2 км. Издание «Пепел» обратило внимание, что Старый Оскол — это город в Белгородской области (НЕДАЛЕКО ОТ ВОРОНЕЖА), и предположило, что речь идёт о реке Оскол на Купянском направлении.

Отношения с США

Путин ответил на заявление госсекретаря США Рубио о том, что никаких договорённостей на Аляске достигнуто не было, однако Москва готова продолжить обсуждение с США всех вариантов, которые были озвучены на той встрече. Президента США Трампа Путин назвал «более чем зрелым и опытным политиком» и добавил, что в Москве ждут визита делегации США после завершения «горячей фазы на иранском треке».

Как отмечает ряд СМИ, «интервью» Путина де-факто стало его очередным «успокаивающим» выступлением по актуальным и болезненным для населения РФ темам. Свои ответы он явно читал с суфлёра, щурясь и смотря в сторону, а не на «интервьюера».

Вот всё и выяснилось: Путин «не услышал» Лукашенко на Валдае. Впрочем, другого было трудно ожидать. И Лукашенко, ещё более обеспокоенный, поехал дальше, к самому важному начальнику: Си — с двумя миссиями: передать «сообщение» из Кремля, что «всё идёт по плану» (разведка Си прекрасно работает, и в Поднебесной знают куда больше Путина), и вторая — обсудить уровень вменяемости хозяина Кремля с Си — «шеф, усё пропало!»

Лукашенко, по понятным причинам, не хочет и боится войны, просит помощи у Китая… он делает всё, чтобы её избежать.

Достаточно ли этих усилий?

Скоро увидим…

Карина Кокрэлл-Ферре, «Фейсбук»

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