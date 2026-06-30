Как сделать, чтобы солнцезащитный крем работал
- 30.06.2026, 8:23
Названы типичные ошибки во время его нанесения.
Солнцезащитный крем SPF — это базовый этап ухода за кожей, который помогает предотвратить фотостарение, пигментацию и повреждение клеток ультрафиолетом, пишет ТСН.
Но даже регулярное использование SPF не гарантирует защиту, если его применяют неправильно.
Ниже — самые распространенные ошибки, сводящие эффект к нулю:
Нанесение слишком малого количества SPF: одна из главных ошибок — экономия крема. Большинство людей используют в 2–3 раза меньше средства, чем нужно, поэтому заявленный уровень защиты не работает полностью.
Использование SPF только летом: ультрафиолет действует круглый год, даже в облачную погоду, и зимой. Отказ от SPF в холодный сезон приводит к накопительному повреждению кожи.
Неправильное время нанесения: SPF не начинает мгновенно действовать. Если нанести крем прямо перед выходом на улицу, кожа может остаться незащищенной в первые минуты пребывания под солнцем.
Игнорирование обновления защиты: одноразового нанесения утром недостаточно. SPF постепенно теряет эффективность из-за пота, прикосновения к лицу и воздействия окружающей среды.
Пропуск зон нанесения: часто забывают о ушах, шее, зоне вокруг глаз и линии роста волос. Именно эти участки часто первыми получают солнечные повреждения.
Смешивание SPF с другими средствами: добавление SPF в тональный крем или смешивание со средствами ухода уменьшает его концентрацию и, соответственно, уровень защиты.
Использование просроченного или неправильно сохраненного крема: SPF теряет свои свойства по истечении срока годности или при хранении под прямыми солнечными лучами или высокой температуре.
Отсутствие повторного нанесения после воды или пота: даже водостойкий SPF не полностью устойчив. После купания или активного потоотделения защиту нужно обновлять.
Неправильный выбор уровня SPF: SPF 15–20 может быть недостаточным для активного солнца или длительного пребывания на улице. Многие люди не учитывают интенсивность УФ излучения.
Уверенность, что макияж заменяет SPF: декоративная косметика SPF не обеспечивает достаточной защиты, поскольку наносится тонким слоем и неравномерно.
Нужно ли наносить SPF каждый день?
Да, SPF рекомендуется использовать ежедневно, даже в пасмурную погоду, поскольку UVA-лучи проникают сквозь облака и окна.
Сколько SPF нужно наносить на лицо?
В среднем требуется около ¼ чайной ложки крема или «два пальца» средства для равномерной защиты лица.