Макрон: Украина преподала Европе впечатляющий урок 3 13.07.2026, 17:35

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Эмманюэль Макрон

Стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас оружия.

Стратегическую стабильность в Европе сегодня обеспечивают не только запасы вооружений, но и способность быстро их производить, о чем свидетельствует война в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в Министерстве вооруженных сил Франции, передает «Укринформ».

Так, по словам Макрона, война в Украине наглядно продемонстрировала, что сегодня стратегическую стабильность в Европе определяет уже не только запас оружия, но и его поток.

«Не только имеющиеся арсеналы, но и способность их производить. Именно это будет сдерживать противников. Украина дает нам в этом смысле впечатляющий урок, поэтому давайте будем реалистами», — отметил он.

Президент рассказал, что Франция уже реализовала множество инициатив, запустила ряд процессов и «инвестировала в производство, как никогда раньше». Он напомнил, что чуть более четырех лет назад Франция взяла курс на «экономику войны», однако на данный момент и этих усилий уже недостаточно.

Также он призвал оборонную промышленность активнее внедрять инновации и наращивать темпы производства.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что перевооружение Франции необходимо для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину, которая защищает свою территорию, свой суверенитет, свою свободу и, как следствие, безопасность всей Европы.

По его словам, оборонный бюджет Франции за десять лет его президентства удвоился.

«Послание, которое мы посылаем миру, простое: да, мир — наша цель. Мы ценим свободу и право настолько, что готовы бороться за их защиту — даже ценой крови, если потребуется», — добавил он.

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