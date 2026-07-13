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Лукашенко: В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами

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  • 13.07.2026, 18:14
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Лукашенко: В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами

По словам диктатора, газ в стране будут использовать «только как резерв».

В Беларуси необходимо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ и другие виды топлива использовать только как резерв. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис, пишет БелТА.

Ему доложили, что котельная агросервиса работает на древесных пеллетах.

«Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты. Не берут (в Беларуси эту продукцию). Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Беларуси имеется большое количество местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать и использовать.

«Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива — только как резерв», — резюмировал Лукашенко.

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