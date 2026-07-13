В Беларуси задержали католического священника 13.07.2026, 19:13

священник Юрий Грицко

Ксендз служил в местечке Деречин Зельвенского района.

«Гродненской правозащите» стало известно, что на днях задержали католического священника Юрия Грицко. Произошло это в местечке Деречин Зельвенского района, в приходе которого служит ксендз.

Местные власти позвонили священнику в четверг, 9 июля, и сказали приехать в сельсовет. Когда ксендз приехал туда к 17 часам, там его ждали милиционеры. Священник был задержан, а руки ему застегнули наручниками. После этого Юрия Грицко увезли в отделение, а его машина осталась стоять при сельсовете.

На следующий день, в пятницу 10 июля, Грицко приговорили к аресту на 15 суток. По какому делу задержан священник — пока неизвестно.

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