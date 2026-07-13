В Беларуси задержали католического священника
- 13.07.2026, 19:13
Ксендз служил в местечке Деречин Зельвенского района.
«Гродненской правозащите» стало известно, что на днях задержали католического священника Юрия Грицко. Произошло это в местечке Деречин Зельвенского района, в приходе которого служит ксендз.
Местные власти позвонили священнику в четверг, 9 июля, и сказали приехать в сельсовет. Когда ксендз приехал туда к 17 часам, там его ждали милиционеры. Священник был задержан, а руки ему застегнули наручниками. После этого Юрия Грицко увезли в отделение, а его машина осталась стоять при сельсовете.
На следующий день, в пятницу 10 июля, Грицко приговорили к аресту на 15 суток. По какому делу задержан священник — пока неизвестно.