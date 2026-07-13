Украина получит французские истребители Rafale и лицензии на ракеты SCALP 13.07.2026, 21:23

Об этом сообщил Макрон.

Франция передаст Украине истребители Rafale и разрешит производить современные ракеты и авиабомбы. Первые самолеты должны появиться в украинском небе уже в 2028-2029 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона после заседания Коалиции желающих.

Президент Франции подчеркнул, что эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года.

«Эти намерения, которые мы подписали 17 ноября прошлого года, мы смогли конкретизировать первыми партиями по ПВО и модернизации и приобретению Украиной штурмовой авиации Rafale. Первые самолеты уже должны летать в украинском небе в 2028-2029 годах», - заявил Макрон.

Он добавил, что пакет также предусматривает поставку дополнительных радаров и ракет, а также передачу лицензий на производство современного вооружения.

«Дополнительные радары, дополнительные ракеты и еще мы также добавили лицензирование - это по Aster-30, по SCALP, по бомбам AASM. Это все усилит способности Украины, усилит позицию Украины на фронте», - подчеркнул французский президент.

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