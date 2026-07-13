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NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали

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  • 13.07.2026, 21:41
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NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали
Аятолла Али Хаменеи объявляет Махмуда Ахмадинежада (на фото справа) президентом Ирана, 3 августа 2005 года
Фото: REUTERS/Raheb Homavand

Его подозревают в сотрудничестве с «Моссадом».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовал экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада по подозрению в многолетних связях с израильской спецслужбой «Моссад».

Об этом 13 июля сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников и американские правительственные источники.

По их словам, Ахмадинежад был взят под стражу и помещен под домашний арест сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР — боевого крыла иранского режима аятолл).

Как сообщили NYT американские официальные лица, в последние годы власти Израиля тайно выплачивали Ахмадинежаду средства на жилье и поездки. «Моссад» рассматривал его как компромиссную фигуру — на случай управления Ираном, если режим аятолл падет.

Кроме того, израильские агенты несколько раз встречались с Ахмадинежадом за границей, в частности во время его поездок в Будапешт, пишет NYT.

Более того, в начале 2024 года в Будапеште с ним тайно встретился тогдашний глава «Моссада» Давид Барнеа. Для этого по просьбе израильской стороны власти Венгрии организовали для Ахмадинежада приглашение на климатическую конференцию — в кулуарах которой он и встретился с Барнеа. Контакты продолжились в 2025 году — В июне ему по меньшей мере дважды удавалось ускользнуть от охраны и исчезать на длительные встречи. Кроме того, были зафиксированы встречи в Гватемале , пишет NYT.

«Неясно, когда израильские агенты впервые попытались завербовать Ахмадинежада. Иранские официальные лица заявили, что по крайней мере часть контактов состоялась во время поездки Ахмадинежада в Гватемалу в 2023 году для участия в конференции, посвященной вопросам окружающей среды. Приглашение поступило от правительства Гватемалы — страны, поддерживающей более тесные дипломатические отношения с Израилем, чем большинство государств Латинской Америки », — сообщило издание.

Как пишет NYT, ситуацию также усугубляло то, что отношения Ахмадинежада с иранским режимом аятолл были «сложными».

«Высшее руководство отодвинуло его на второй план и ограничило его передвижения, однако позволило ему занять место рядом с другими высокопоставленными лицами в совете высокого уровня, консультировавшем тогдашнего верховного лидера страны Али Хаменеи», — сообщило издание.

Как пишет NYT, в феврале 2026 года, в первый день американо-израильских авиаударов по Ирану, ВВС Израиля нанесли удар по резиденции Ахмадинежада с целью уничтожить его охрану из Корпуса стражей исламской революции (КСИР ).

«По словам четырех высокопоставленных иранских чиновников, после удара на место прибыл черный автомобиль марки Peugeot, который забрал Ахмадинежада и на высокой скорости вывез его из зоны хаоса », — сообщило издание.

В то же время, по словам осведомленных источников NYT, Ахмадинежад был возмущен столь хаотичной спасательной операцией — и, судя по всему, разочаровался в израильском плане по его возвращению к власти.

«В минувший понедельник он ненадолго и неожиданно появился в составе похоронной процессии аятоллы Хаменеи. На видеозаписях процессии был виден Ахмадинежад, одетый в плотную куртку при жаре в +32 градуса, с медицинской маской, спущенной на подбородок. Двое других ныне живущих бывших президентов Ирана — Хасан Рухани и Мохаммад Хатами — не были приглашены и не появились ни на одной из похоронных церемоний. При этом Ахмадинежад стоял, склонив голову и не произнося ни слова, в окружении людей, которые, по всей видимости, были охранниками», — подытожило издание.

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