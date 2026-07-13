США возобновят морскую блокаду Ирана 13.07.2026, 23:34

С 14 июля.

США возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля в 16:00 по восточному времени (23:00 по Минску). Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них. Военные США продолжают поддерживать движение через региональные воды всех судов, не нарушающих блокаду»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

США уже вводили морскую блокаду Ирана с 13 апреля по 18 июня. За это время, по данным CENTCOM, американские военнослужащие перенаправили более 140 судов и вывели из строя более девяти.

О возобновлении блокады иранских портов президент США Дональд Трамп объявил 13 июля. Решение было принято спустя пять дней после возобновления боевых действий между США и Ираном.

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