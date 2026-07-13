Минчане раскрыли странную особенность дома возле метро «Спортивная»
- 13.07.2026, 18:30
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Оптическая иллюзия удивила жителей столицы.
Минчане в Threads разгадали загадку деревьев, которые со стороны проспекта Притыцкого возле станции метро «Спортивная» выглядят так, будто растут прямо на крыше дома. На самом деле деревья находятся в скрытых внутренних двориках, которые после реконструкции оказались отрезаны от улицы, передает «Зеркало».
«Кто живет на Притыцкого, на „Спортивной“ объясните, как у вас там растут деревья», — написал пользователь Threads и выложил фото удивившей его растительности.
На снимке действительно создается впечатление, что несколько взрослых деревьев растут прямо на крыше длинной одноэтажной пристройки с магазинами. Однако жители района рассказали, что это лишь оптическая иллюзия.
По словам минчан, при строительстве дома со стороны проспекта существовали открытые проходы во внутренние дворики, но позже на их месте появились торговые помещения:
«Я выросла в этом доме. Раньше не было этих магазинчиков, была арка во внутренний дворик, у дома проект, где изначально было два выхода из подъезда, но один выход со временем закрыли, построили магазин, и дворик оказался внутри. Как-то вытряхивала покрывало с балкона и оно упало вниз, пришлось идти в магазин просить забрать».
«Раньше площадь двориков в этом доме была не замкнутой. Но потом на месте входов достроили торговые помещения».
Один из комментаторов уточнил, что проходы со стороны проспекта закрыли еще в 1990-е годы. А нынешний жилец дома рассказал, что деревья по-прежнему растут во внутренних двориках:
«Я счастливый житель 1-го этажа, и да, у нас есть внутренние дворики, в котором растут уже большие деревья, верх которых виден с проспекта, будто на крыше растет дерево. Но это не так, растет, как положено, с земли».
В обсуждении многие признались, что годами проходили мимо этого дома, но никогда не замечали необычной особенности:
«Вот щас у меня шок. Я в трех остановках от „Спортивной“ живу всю жизнь. Часто там. Но ни разу не обратила внимания. Придется теперь идти и смотреть».
«Во капец: прожил там рядом больше 10 лет, а никогда не обращал внимания!»
Нашлись и те, кто жил в квартирах с окнами во внутренний дворик:
«Снимал квартиру как раз над этим внутренним дворником. Там внутри — отдельная экосистема. Думаю, даже эндемики уже появились. Во всяком случае, лично видел крыс размером с кошку упитанную там».