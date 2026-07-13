Минчане раскрыли странную особенность дома возле метро «Спортивная» 13.07.2026, 18:30

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Оптическая иллюзия удивила жителей столицы.

Минчане в Threads разгадали загадку деревьев, которые со стороны проспекта Притыцкого возле станции метро «Спортивная» выглядят так, будто растут прямо на крыше дома. На самом деле деревья находятся в скрытых внутренних двориках, которые после реконструкции оказались отрезаны от улицы, передает «Зеркало».

«Кто живет на Притыцкого, на „Спортивной“ объясните, как у вас там растут деревья», — написал пользователь Threads и выложил фото удивившей его растительности.

На снимке действительно создается впечатление, что несколько взрослых деревьев растут прямо на крыше длинной одноэтажной пристройки с магазинами. Однако жители района рассказали, что это лишь оптическая иллюзия.

Деревья возле станции метро «Спортивная» в Минске

Фото: threads.com/@bb1gpa

По словам минчан, при строительстве дома со стороны проспекта существовали открытые проходы во внутренние дворики, но позже на их месте появились торговые помещения:

«Я выросла в этом доме. Раньше не было этих магазинчиков, была арка во внутренний дворик, у дома проект, где изначально было два выхода из подъезда, но один выход со временем закрыли, построили магазин, и дворик оказался внутри. Как-то вытряхивала покрывало с балкона и оно упало вниз, пришлось идти в магазин просить забрать».

«Раньше площадь двориков в этом доме была не замкнутой. Но потом на месте входов достроили торговые помещения».

Один из комментаторов уточнил, что проходы со стороны проспекта закрыли еще в 1990-е годы. А нынешний жилец дома рассказал, что деревья по-прежнему растут во внутренних двориках:

«Я счастливый житель 1-го этажа, и да, у нас есть внутренние дворики, в котором растут уже большие деревья, верх которых виден с проспекта, будто на крыше растет дерево. Но это не так, растет, как положено, с земли».

В обсуждении многие признались, что годами проходили мимо этого дома, но никогда не замечали необычной особенности:

«Вот щас у меня шок. Я в трех остановках от „Спортивной“ живу всю жизнь. Часто там. Но ни разу не обратила внимания. Придется теперь идти и смотреть».

«Во капец: прожил там рядом больше 10 лет, а никогда не обращал внимания!»

Нашлись и те, кто жил в квартирах с окнами во внутренний дворик:

«Снимал квартиру как раз над этим внутренним дворником. Там внутри — отдельная экосистема. Думаю, даже эндемики уже появились. Во всяком случае, лично видел крыс размером с кошку упитанную там».

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