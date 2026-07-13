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Украина и девять стран Европы создали антибаллистическую коалицию

  • 13.07.2026, 19:22
Украина и девять стран Европы создали антибаллистическую коалицию

Опубликовано заявление.

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании согласились создать интегрированную коалицию антибаллистической защиты вместе с Украиной.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Елисейского дворца.

«Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Соединенного Королевства, осознавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и все возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, сегодня объявляем о создании исключительно оборонительной коалиции против баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Лидеры считают, что защита Европы требует комплексного решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз, разработанной благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и надежной промышленной кооперации.

В заявлении говорится, что эта система обороны дополнит существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены в будущем странами-участницами.

«Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, исследования и оперативный опыт, мы стремимся создать совместный потенциал противобаллистической обороны для Европы и поддерживать соответствующую деятельность, способствующую этому. Эти действия не направлены против какого-либо народа, а предпринимаются ради защиты наших собственных», — подчеркнули лидеры.

Страны также подчеркнули, что признают уникальный опыт Украины, полученный во время войны с Россией.

Этой декларацией Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания намерены определить совместные оперативные требования, создать совместные технические рабочие группы и четкие механизмы управления, а также разработать дорожную карту достижения коалицией первых оперативных возможностей — с соблюдением соответствующих конституционных положений и международных обязательств.

В заявлении говорится, что страны стремятся поддерживать совместную научно-исследовательскую деятельность в рамках флагманского проекта, в частности путем поиска соответствующих возможностей финансирования и содействия более эффективному обмену данными и информацией.

Президент Владимир Зеленский отметил, что для завершения войны РФ против Украины необходимы мощные и достаточные возможности противодействия баллистическим ракетам.

Он подчеркнул, что они не менее важны, чем глубокие или средние удары по российской экономике или активные операции на передовой.

«Чем больше у Украины будет средств для перехвата российских баллистических ракет, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, поскольку его последний аргумент в этой войне перестанет работать. Наша работа над совместной системой FREYJA ведется не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле», — сказал президент Украины.

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