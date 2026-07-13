Европейское космическое агентство откроет центр в Варшаве 13.07.2026, 23:28

иллюстративное фото

фото: polskieradio.pl

Польское правительство приняло решение удвоить финансирование космического сектора.

Европейское космическое агентство (ESA) откроет в Варшаве свой новый центр, который станет первым таким центром Агентства в странах Центрально-Восточной Европы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Польша становится одним из европейских лидеров в сфере космоса. Речь идет о развитии науки, технологий и бизнеса, а также о безопасности», - заявил он.

По словам Туска, новый центр будет заниматься, в частности, технологиями двойного назначения, кризисным управлением, спутниковой связью, мониторингом чрезвычайных ситуаций и безопасностными проектами.

Польское правительство приняло решение удвоить финансирование космического сектора и расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством. Компании, входящие в Польский фонд развития, в том числе государственный банк BGK, создали специальный инвестиционный фонд объемом до 500 млн злотых (около 120 млн евро) для поддержки инвестиций в космическую отрасль.

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