«Бахнули бы все на одной неделе» 13.07.2026, 22:12

Белоруска пожаловалась на врачей из-за прививок ребенку.

Жительница Смолевичей пожаловалась в Threads на работу местной поликлиники, заявив, что ей приходится самостоятельно разбираться в вопросах вакцинации ребенка и контролировать медицинскую документацию. В Смолевичской центральной районной больнице назвали обвинения необоснованными и пригрозили юридической ответственностью, передает «Зеркало».

«Рожайте? Рожайте побольше?! [Может быть], сначала нужно навести порядок с врачами?! Почему я должна изучать в Гугле и в других источниках совместимость прививок новорожденному, чтобы потом объяснять педиатру, что нужно между прививками подождать?! Почему я должна контролировать сохранность сертификатов о сделанных прививках в платных центрах, в своей поликлинике? Речь идет не о деревне, как вы могли подумать, это город-спутник Смолевичи, господа!» — написала женщина.

В комментариях она добавила, что, если бы не стала самостоятельно разбираться в вопросе, ребенку «бахнули бы все на одной неделе»: вакцину против туберкулеза БЦЖ одновременно с комбинированной вакциной «Гексаксим», ту же БЦЖ — с пневмококковой вакциной «Превенар», а также вакцину от ротавирусной инфекции «РотаТек» — вместе с оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).

Кроме того, беларуска пожаловалась на ведение медицинской документации: по ее словам, педиатр требует принести сертификат о прививках, чтобы вклеить его в карточку.

«Я себе завела просто папку для ребенка с документами и все платные обследования сохраняю, а в поликлинику несу копии, так как то карточку потеряют, то теперь сертификат», — написала она.

В комментарии госизданию «Край смалявіцкі» заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 2 Смолевичской ЦРБ Екатерина Плескач опровергла претензии.

По ее словам, государственных сертификатов о прививках в Беларуси не существует. Такие документы оформляют частные медицинские центры как дополнительную услугу, а государственные поликлиники выдают по запросу официальную выписку из карты профилактических прививок.

«Сертификаты в красивых обложках — это услуга платных медцентров, где родители за свои средства заказывают их оформление. Мы не следим за сохранностью бумажек, купленных где-то и кем-то», — заявила медик.

Она добавила, что обязательные интервалы между вакцинами предусмотрены только в отдельных случаях, например после БЦЖ, между дозами одной вакцины или между живыми вакцинами при их раздельном введении.

Кроме того, Плескач опровергла утверждения о возможном одновременном введении несовместимых препаратов. По ее словам, вакцина «РотаТек» появилась в Беларуси всего 2−3 недели назад и пока не поступала в Смолевичскую ЦРБ. Предыдущая, «Рота-V-Эйд», отсутствует в республике с начала мая, а живая оральная полиомиелитная вакцина не используется в Беларуси уже около десяти лет.

«Это недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию медучреждения, что может повлечь за собой юридическую ответственность», — добавила заведующая.

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