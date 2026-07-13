В Беларуси ветер снес памятник Ленину 13 13.07.2026, 21:48

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«Декоммунизация» произошла в Витебске.

В Витебске сильный порывистый ветер, который появился вечером, повалил много деревьев в разных частях города. Пострадал также памятник Владимиру Ленину.

По информации предприятия «Зеленстрой», его сотрудники уже занимаются распиловкой и уборкой поваленных деревьев на улице Ленина, в сквере Богдана Хмельницкого и в парке Партизанской Славы. После этого работы продолжатся у железнодорожного вокзала, где ветер повалил несколько елей.

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