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В Беларуси ветер снес памятник Ленину

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  • 13.07.2026, 21:48
  • 5,126
В Беларуси ветер снес памятник Ленину

«Декоммунизация» произошла в Витебске.

В Витебске сильный порывистый ветер, который появился вечером, повалил много деревьев в разных частях города. Пострадал также памятник Владимиру Ленину.

По информации предприятия «Зеленстрой», его сотрудники уже занимаются распиловкой и уборкой поваленных деревьев на улице Ленина, в сквере Богдана Хмельницкого и в парке Партизанской Славы. После этого работы продолжатся у железнодорожного вокзала, где ветер повалил несколько елей.

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