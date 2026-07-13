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Лукашенко предложил приглашать рабочих из Узбекистана семьями

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  • 13.07.2026, 19:31
  • 1,678
Лукашенко предложил приглашать рабочих из Узбекистана семьями

Вслед за пакистанцами диктатор решил заселить страну узбеками.

В Беларуси хотят создать систему привлечения работников из других стран. Александр Лукашенко рассказал, что в республику уже приезжают украинцы и россияне, а теперь власти готовы принимать и граждан Узбекистана.

Одна из идей – приглашать узбекских специалистов в белорусское сельское хозяйство. Параллельно инвесторы из Узбекистана смогут создавать в Беларуси предприятия и поставлять произведенные здесь мясо, молоко и другую продукцию на родину.

По словам узурпатора, особенно работники нужны отдельным регионам. В ближайшее время около 200 граждан Узбекистана готовы приехать в Витебскую область. Лукашенко также предложил обратить внимание на юго-восток Могилевской области.

Распределять иностранных работников планируют не массово, а под потребности конкретных предприятий: сколько людей запросит руководитель, столько и направят. При необходимости специалистов смогут дополнительно обучить уже в Беларуси.

«Но желательно семьями. Нам люди очень нужны», – сказал Лукашенко.

Сейчас на учете в Беларуси находятся 7 тыс. граждан Узбекистана, 1,5 тыс. из них работают в экономике, сообщил глава администрации диктатора Дмитрий Крутой. Кроме того, в белорусских вузах учится много узбекских студентов. Власти не исключают, что часть выпускников останется работать в стране.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что Беларусь из-за нехватки работников будет привлекать людей прежде всего из азиатских стран. Он также предлагал иностранцам приезжать семьями и расселяться в разных регионах страны.

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