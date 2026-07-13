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Генштаб ВСУ отчитался о поражении «жирных» российских целей

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  • 13.07.2026, 15:28
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Генштаб ВСУ отчитался о поражении «жирных» российских целей
Иллюстрационное фото

Танкеры, сухогрузы и установка С-400.

Силы обороны Украины поразили семь танкеров, пять сухогрузов, буксиры и паром в акватории Азовского моря, а также РЛС «Небо-У» и пусковую установку С-400. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили украинские военные, танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах российской армии. Сухогрузы и буксиры обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики оккупантов.

Силы обороны поразили радиолокационную станцию «Небо-У» и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи, сообщили в Генштабе.

По результатам оценки последствий поражения Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти — АВТ-5 и АВТ-6.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил, что Силы обороны поразили дронами 15 российских судов в Азовском море. Ночью украинские дроны атаковали семь танкеров, пять сухогрузов, паром и два буксира. Всего за восемь суток дроны СБС поразили 105 судов страны-агрессора РФ в акватории Азовского моря, сообщил «Мадяр».

12 июля «Мадяр» сообщил о поражении 14 российских судов за ночь: 10 танкеров и четырех паромов. По данным аналитиков Defense Express, в акватории Азовского моря могут находиться около 120 судов РФ, большинство из которых — сухогрузы.

ISW писал, что количество кораблей РФ в Азовском море могло сократиться на 55% в период с 30 июня по 11 июля — с 267 до 120 единиц.

Агентство Reuters сообщало, что после украинских атак Россия временно приостановила судоходство по Донско-Азовскому каналу и через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

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