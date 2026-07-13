Белорусы жалуются на качество мобильного интернета по всей стране

Белорусы жалуются на качество мобильного интернета по всей стране2
- 13.07.2026, 16:08
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Проблемы со связью есть и в Минске, и в регионах.
Уже не первый день белорусы жалуются на работу мобильных операторов. Сегодня утро жители Гомельской области писали про отсутствие интернета у А1, но им ответили, что проблемы со связью есть и у МТС, причем даже в столице.
«Уважаемый МТС! Когда вы планируете всерьез заняться качеством связи? – пишет misskaterina_k. — Пользоваться услугами стало просто невыносимо. Если в столице, в Минске, нет толком никакого сигнала, то страшно представить, что происходит в отдаленных от города районах. Минуты улетают в никуда прямо посреди разговора! Куда еще нужно написать или позвонить, чтобы наконец получить нормальную сеть?»
«Никого не смущает, что в деревне за 12 км от города интернета просто нет, — пишет olga_shabeko Меня эта проблема больше волнует».
Пользователи подтвердили, что эти случаи не единичные. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии к постам:
— Интернета, как и связи, много где нет. Сейчас Google мне сказал, что МТС покрывает 98% территорий Беларуси, но я часто умудряюсь найти это несчастные 2%.
— Деревня возле Нарочи, курортная зона и куча санаториев, а A1 ловит с трудом.
— Да и в самом Минске интернет ужас, А1.
— На даче в черте Гродно МТС еле тянет.
— У меня в километре от вышки МТС мобильная связь пропадает, а вы тут про 15 км. Я по квартире хожу и ищу, в какой комнате ловит лучше, чтобы поговорить по телефону.
— В центре Минска мобильный интернет вообще никакой.
— Могилев. МТС. Как будто в 90—е вернулся.
— Вышка рядом, а интернет — капец какой.
— Люди массово жалуются и ничего не решается.