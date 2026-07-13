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Белорусов штрафуют на границе за попытки вывезти стиральные порошки и другую «санкционку»

  • 13.07.2026, 16:49
Белорусов штрафуют на границе за попытки вывезти стиральные порошки и другую «санкционку»
Иллюстрационное фото

Какие товары нельзя и какие можно вывозить из Польши в Беларусь.

Игорь знал, что стиральный порошок нельзя вывозить из Польши в Беларусь, но решил рискнуть: знакомые рассказывали, что многим удается проехать. Но в машине таможенники также нашли аккумулятор к электрокосилке.

В результате после тщательной проверки мужчина и его друг получили штрафы, товары отправили на утилизацию, а машину отправили в конец очереди. Белoрус рассказал MOST, как так вышло.

Туристы, которые пересекают польско-белoрусскую границу, в последнее время сообщают, что их штрафуют и разворачивают на польской границе при попытке вывезти в Беларусь некоторые товары, например стиральные порошки. Они и прежде входили в список ограничений, но, вероятно, контроль на границе был не столь пристальным, чем многие пользовались, нарушая правила.

Игорь пересекал границу вместе с другом, а также знакомыми — дальнобойщиками, которые возвращались домой после каденции — рабочего периода. В багажнике было много личных вещей водителей: одежда, постельное белье, что-то из посуды — все то, с чем обычно возвращаются домой после долгой командировки.

— Я купил две бутылки жидкого порошка и, честно говоря, думал, что проскочу. Обычно, когда видят дальнобойщиков, машину не очень тщательно проверяют. Но в этот раз все пошло не по плану, — рассказывает Игорь.

Во время проверки первым внимание сотрудников привлек не порошок, а аккумулятор к электрокосилке.

— Небольшой совсем — размером примерно с кирпич, — объясняет Игорь. — Таможенник долго его смотрел. Крутил в руках, рассматривал, куда-то звонил, советовался. Спрашивал, что это и для чего нужно, — рассказывает мужчина.

Игорь объяснил, что аккумулятор предназначен для электрокосилки и используется дома.

— Но нам ответили, что провезти его нельзя, — говорит он.

За аккумулятор Игорю выписали штраф — 500 злотых.

«Сказали, что все отправят на утилизацию»

После этого белoрусов ждал еще более тщательный осмотр. Мужчина говорит, что проверяли практически каждый пакет.

Среди вещей нашли и две бутылки жидкого стирального порошка. Мужчины заранее вскрыли их и немного отлили, чтобы они выглядели как товар, уже бывший в употреблении. На границе они объяснили, что порошок купили в рейсе — чтобы стирать одежду во время работы. Однако объяснение не помогло. За две бутылки жидкого стирального порошка выписали еще один штраф — 400 злотых.

— Нам сказали, что все отправят на утилизацию. Забрать уже нельзя, — говорит Игорь.

После оформления документов машину развернули, а мужчинам пришлось возвращаться и становиться в конец очереди.

— Когда слышишь от знакомых, что кто-то проехал, кажется, что ничего страшного. Но на границе все может решиться иначе. Таможенники смотрят по-разному, конечно. Кто-то поверхностно, а кто-то по кодам [таможенного классификатора] своим все тщательно проверяет, — говорит Игорь.

Какие товары нельзя и какие можно вывозить из Польши в Беларусь

Ограничения на вывоз отдельных товаров из Польши в Беларусь заметно расширились в 2024 году. Весь список ограничений довольно большой — более чем на 70 страниц.

Среди популярных товаров, подпавших под ограничения, — смартфоны, плоские телевизоры и экраны, мониторы, копировально-множительная техника, а также отдельные фото- и видеокамеры стоимостью более 1000 евро.

Ограничения действуют и на некоторые продукты питания. Нельзя вывозить икру осетровых рыб и ее заменители, трюфели, а также все виды грибов, кроме шампиньонов, включая консервированные и сушеные. Под запрет также попадают некоторые виды детского питания.

Отдельный раздел касается автомобильных товаров. Ограничения распространяются на шины для автобусов, грузовых автомобилей, строительной, промышленной и горнодобывающей техники. Также нельзя перемещать некоторые детали и комплектующие, антифризы, антиобледенительные жидкости, тормозные гидравлические жидкости, приборы для сигнализации и сиденья для автомобилей.

Те запчасти, которые можно перевозить, по стоимости не должны превышать 300 евро.

Нельзя вывозить и ряд позиций бытовой химии, в том числе чистящие средства, капсулы для посудомоек и средства для стирки.

Часть товаров не входит в список ограничений и может оформляться по системе Tax Free. Среди них — пылесосы, электроплиты, электроутюги, водонагреватели, микроволновые печи, сушилки для волос, грили и ростеры, тостеры, фритюрницы, миксеры, соковыжималки, кофемашины, электробритвы, машинки для стрижки волос и принтеры.

Не входят в список запрещенных товаров многие предметы мебели. Разрешен также вывоз матрасов, одеял, диванных подушек, а также различных светильников и прожекторов.

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