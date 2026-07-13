Гомельская клиника угрожает клиентке, которая пожаловалась на цену 2 13.07.2026, 17:21

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Вместо извинений.

История с стоимостью чистки зубов в 416 рублей в гомельской стоматологической клинике «Ю-клиник» получила неожиданное продолжение.

«Новость дня! Одна гомельская клиника накосячила с ценообразованием, а после публикации в тредс решила припугнуть клиента «законом о персональных данных», мол, выложила фото документа с ФИО врача и печатью — нарушила, — пишет pocket_dragon. — Как вам такое? Физлицо оказывается, по их мнению, должно было брать согласие на обработку и хранение переданных ей документов, а потом хранить акт в сейфе»

Пользователей соцсетей реакция клиники шокировала. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

— Испанский стыд. Вместо миллиона извинений, человека еще виноватым оставили. Интересно, сколько людей они так обсчитали, но никто не жаловался?

— Эти данные о врачах — не персональные данные, относящиеся к категории нераспространяемых. У них на сайте все имена фамилии и фото сотрудников.

— Сама неоднократно лечилась в «Ю—клиник», потому что туда ушел работать врач с областной поликлиники. Вопросов по оплате и лечению у меня не было, правда я стоимость и не сравнивала с другими клиниками. Но вот такое отношение к своему клиенту — запугивание, упреки за разглашение, обвинения в хайпе — отталкивают от этой сети клиник.

— Если бы было «без борзости» по ценообразованию, думаю, и ситуации не сложилось бы. Но все,что последовало потом — швах. Я это говорю как специалист, работающий в медицинским маркетинге и пиаре. Последствия таких действий будут долго откликаться клинике.

— Пойду все свои анализы и прочие бумажки из медцентров в сейф положу (только сперва куплю его). А то вдруг решат с проверкой ко мне явиться, а я тут их храню неверно.

Напомним, гомельская частная стоматологическая клиника «Ю-клиник» потребовала у пациентки 416 белорусских рублей за обычную чистку зубов. Пользовательница Threads опубликовала копию Акта об оказании медицинских услуг и спросила, нормальная ли это цена.

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