Великобритания и ЕС ввели совместные киберсанкции против России 13.07.2026, 17:41

Под них также попали высокопоставленные чиновники ГРУ.

Великобритания и Европейский Союз ввели первый совместный пакет санкций в ответ на российские кибератаки и гибридные операции. В санкционный список вошли 24 физических и юридических лица, связанных с российскими спецслужбами, киберпреступными сетями и кампаниями по дезинформации. Об этом сообщило правительство Великобритании.

Санкции направлены против лиц и структур, причастных к кибератакам, вмешательству в выборы и распространению антиукраинской пропаганды в Европе.

Под ограничения попали высокопоставленные сотрудники Главного разведывательного управления РФ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко, которых Лондон считает причастными к руководству кибер- и гибридными операциями.

По данным британского правительства, киберподразделение воинской части ГРУ № 29155 сотрудничало с компанией IMPULS для вербовки хакеров и специалистов по кибербезопасности среди студентов российских университетов и академий.

Великобритания и страны ЕС официально возложили на Центр 16 Федеральной службы безопасности России ответственность за кибератаку на энергетическую систему Польши, которая произошла в декабре 2025 года. В Лондоне заявили, что атаку удалось предотвратить, однако она могла оставить без электроснабжения около 500 000 человек в разгар зимы.

Санкции также введены против лиц, причастных к использованию вредоносного программного обеспечения Lumma Stealer, предназначенного для массового хищения конфиденциальных данных с зараженных устройств. Британские власти утверждают, что Россия использовала украденные учетные данные для кибершпионажа в интересах Кремля. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), только за последние шесть месяцев жертвами Lumma Stealer в стране стали не менее 2100 человек.

Под новые ограничения также попали 10 представителей российской компании Rybar LLC. По данным Лондона, она распространяла ложные нарративы об Украине и вмешивалась в выборы в европейских странах, в частности в Молдове и Армении.

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