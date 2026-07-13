СМИ: Разведка США помогает Украине обходить ПВО России 13.07.2026, 18:20

Россияне вынуждены распылять силы между многочисленными направлениями.

Американская разведка оказывает Украине помощь, которая позволяет эффективнее обходить российскую систему противовоздушной обороны при ударах по объектам в глубине страны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, разведывательная поддержка способствует выбору маршрутов и целей для беспилотников и ракет, повышая вероятность успешного преодоления российских средств ПВО. Бывшие командующие силами НАТО Филип Бридлав и Ричард Ньютон считают, что Россия уже не способна надежно защитить все объекты критической инфраструктуры и вынуждена распылять силы между многочисленными направлениями.

На этом фоне Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Под удары попали предприятия в различных регионах страны, включая Омский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам, объем переработки топлива снизился примерно на четверть или даже треть, что привело к перебоям с поставками в отдельных регионах.

Как отмечает Fox News, Москва уже ввела временный запрет на экспорт дизельного топлива, а объем морских поставок в июне сократился на 39%. Кроме того, российские власти, по информации телеканала, рассматривают возможность импорта бензина из Казахстана для стабилизации внутреннего рынка.

Дефицит топлива стал одним из первых последствий войны, напрямую затронувших повседневную жизнь россиян. По его мнению, это также подрывает образ полного контроля над ситуацией, который Кремль стремится поддерживать.

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