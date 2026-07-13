«Белавиа», за эту цену можно в Нью-Йорк слетать» 3 13.07.2026, 15:01

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Фото: Charter97.org

Стоимость билета белорусской авиакомпании изменилась буквально за одну минуту.

Пользовательница Threads под ником la_bella_by_ была вынуждена купить билет на рейс «Белавиа» из Минска в Кутаиси за 930 долларов.

«Как же раздражает компания «Белавиа». Цена на билет изменилась буквально за одну минуту. Слетела бронь, потому что на сайте не работает СБП и нужно вводить все данные карты, а карта не с собой. Если бы еще отличался сервис и было бы что-то современное. Но компания не развивается. А цены заламывают. Билет в Кутаиси из Минска купили вчера за 930 долларов. «Белавиа», за эту сумму можно слетать в Нью-Йорк».

Перенести дату поездки автор поста не могла, так как уже «был куплен тур в лагерь на автобус для дочери».

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии. Большинство пользователей согласились с тем, что цены у «Белавиа», действительно, зашкаливают:

— Для меня Белавиа что-то на богатом. Понимаю, насколько сейчас тяжело получать «Шенген». Когда жила в Беларуси, мне давали их за пару недель под поездку. Сейчас летаю только из ЕС и цены приятные.

— Я только из ЕС сейчас стараюсь летать, летала на самолете с вай фаем за гораздо меньшие суммы.

— Действительно, летать нашей «Белавиа» — это надо быть богачом. Но выбора у нас нет... Хотя есть, можно не лететь.

— Монополия.

— «Белавиа» ох…а, если нечестно. Что за цены?! Да, сезон, но такая стоимость — это перебор. Может тур купить дешевле будет.

— Я отправляю ребенка в лагерь, она туда летает каждый год. Она только вернулась из Малайзии, и — не поверите — билеты компанией Etihad в Куала-Лумпур на двоих обошлись 1450 евро из Москвы. В Нью-Йорк тоже планирую. И уже знаю, что цены плюс-минус такие же как в Грузию у «Белавиа».

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