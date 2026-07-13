«Обхожу стороной со времен СССР» 3 13.07.2026, 15:25

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На «Комаровке» минчанку обвесили в два раза.

Минчанка под ником vera_221183 рассказала о том, как ее обманула продавщица мяса на Комаровском рынке.

«Прочитала рецепт, в котором для блюда нужно было ровно 600 граммов фарша, — пишет она в Threads. — Пришла на «Комаровку» и говорю женщине-продавцу, что мне нужно ровно 600 граммов фарша. Она взвешивает. Я отхожу. Кроме фарша покупок не было, и я этот пакетик держала в руке. Понимаю, что что—то не так. Посмотрела на пакетик, а там фарша — с кулачок. Я пошла на контрольные весы, взвесила. Там было 360 граммов. 360! Вы там совсем уже ох…и на этой «Комаровке»?»

Пост собрал более 200 комментариев, абсолютное большинство которых – критические замечание о работе рынка. Минчане привели десятки примеров обмана и хамства со стороны продавцов «Комаровки». Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Такая же история была и у меня лет 17 назад. Ничего не изменилось. Расчет на молодых, неопытных. Кто визуально не поймет разницы в весе, да и не станет в целом заморачиваться контрольным взвешиванием. А если еще и много разного берешь, то и в целом не обратит внимание. А дома уже будет поздно. Давно там уже не была, но то, что пишут люди и про фрукты, и про овощи, про то, как гнилье посовывают до кучи с нормальным. Ничего к сожалению не меняется, там.

— Я поняла, что нужно везде считать. Я хоть и без маленьких детей хожу за покупками, но «Комаровка» это тоже не единственное место, где меня пытались обсчитать.

— Мы перестали ездить на такие рынки. Понятно, что покупателей без нас меньше там не станет. Но зато мы самих себя избавим от этих неприятных «послевкусий», когда тебя за твои же деньги и обманывают.

— Я сегодня купила у одной такой сердечек для котов. Не проверила у кассы. Дома открыла — протухшие. Поеду на следующей неделе и хотя—бы выскажу все. Может, хоть так полегчает. Там есть хорошие тети, но очень много непорядочных торгашей.

— Если хотите, чтобы вас обсчитали, положили гнилых фруктов и овощей, обозвали, то приезжайте на «Комаровку»!

— Поэтому и не люблю «Комаровку». Там одни аферисты работают. Даже черствый хлеб ногами топчут, чтобы мягким был. Рассказывала одна знакомая, что так сама делала, когда там хлебом торговала.

— На «Комаровке» надо очень внимательно смотреть. Очень своеобрвзный рынок.

— Я сегодня покупала сердечки для котов на «Комаровке. Таких нахалок я давно не видела.

— Я этих рыночных торгашей, поверьте, обхожу стороной с времен СССР. А сейчас все покупаю только в магазине.

— Потому я туда не езжу, кусок энергии надо потратить, чтобы там побегать, да еще и обманут, а больше всего убило,что ягоды — черешню, клубнику — нагребают совком очень грубо и неаккуратно, кидают в пакет, как скоту. Ягодки—то не три копейки стоят, выбрать никогда нельзя, что положили — тем и довольствуйся, как в «совке».

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