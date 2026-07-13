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Ученые выяснили, почему оптимисты живут дольше

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  • 13.07.2026, 18:18
Ученые выяснили, почему оптимисты живут дольше

Люди с более позитивным взглядом на будущее живут в среднем на четыре–восемь лет дольше.

Оптимизм может не только улучшать настроение, но и заметно увеличивать продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи, обзор работы которых опубликован в Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org). По данным крупных международных исследований, люди с более позитивным взглядом на будущее живут в среднем на четыре–восемь лет дольше, а риск преждевременной смерти у них ниже на 13–14%.

Ученые отмечают, что влияние оптимизма не сводится к хорошему настроению. Позитивный настрой связан с более низким уровнем хронического воспаления, лучшими показателями сердечно-сосудистой системы и способностью организма быстрее восстанавливаться после стресса. Кроме того, оптимисты чаще ведут здоровый образ жизни: регулярно занимаются спортом, лучше питаются, высыпаются и реже курят.

Метаанализ с участием более 220 тысяч человек показал, что люди с оптимистичным мировоззрением примерно на треть реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Другое крупное исследование, охватившее свыше 180 тысяч участников, также подтвердило связь между оптимизмом и снижением вероятности ранней смерти.

Авторы подчеркивают, что оптимизм — не врожденная черта характера, а навык, который можно развивать. Среди наиболее эффективных методов специалисты называют ежедневную практику благодарности, визуализацию желаемого будущего и осознанное использование своих сильных качеств в повседневной жизни.

Исследования показывают, что даже простая привычка каждый вечер записывать три хороших события дня способна повысить уровень оптимизма и удовлетворенности жизнью. По мнению ученых, подобные практики помогают мозгу чаще замечать положительный опыт и формировать более благоприятные ожидания от будущего, что со временем отражается не только на психологическом состоянии, но и на физическом здоровье.

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