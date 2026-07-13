Сегодня — Всемирный день рок-музыки 13.07.2026, 18:51

Дата приурочена к легендарному концерту Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года.

Когда-то рок называли музыкой бунтарей, а сегодня он звучит в фильмах, рекламе, на стадионах и в наушниках людей всех возрастов. 13 июля в мире отмечают Всемирный день рока.

Дата связана со знаменитым благотворительным концертом Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года. Тогда в Лондоне и Филадельфии выступили десятки мировых звезд, а миллиарды людей смотрели трансляцию, чтобы поддержать сбор средств для борьбы с голодом в Эфиопии.

Именно после этого концерта музыкант Фил Коллинз предложил сделать 13 июля Всемирным днем рока.

Кстати, концерт Live Aid до сих пор называют одним из самых выдающихся в истории музыки. На сцене выступили Queen, Элтон Джон, Мадонна, Дэвид Боуи, U2, Эрик Клэптон, Мик Джаггер и многие другие легенды.

У рок-музыки есть десятки направлений — от классического рока и панк-рока до металла, гранжа и инди-рока, а один из самых известных музыкальных жестов — «коза» — популяризировал вокалист Ронни Джеймс Дио, хотя сам жест существовал задолго до него.

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