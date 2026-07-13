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Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд

  • 13.07.2026, 20:48
Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд

Евросоюз разрешил Киеву использовать кредитные средства для закупки вооружений у британских компаний.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что британские оборонные компании смогут участвовать в конкурсах на контракты, финансируемые в рамках программы ЕС по поддержке Украины объемом €90 млрд ($102,6 млрд). Об этом сообщила пресс-служба британского правительства на сайте.

Соглашение стало результатом переговоров между Великобританией и Евросоюзом, начатых после саммита Европейского политического сообщества в мае. В британском правительстве назвали его важным шагом в развитии сотрудничества Лондона и Брюсселя в сфере обороны и безопасности.

По словам Стармера, договоренность позволит обеспечит заказы британским оборонным предприятиям, создаст рабочие места и укрепит оборонно-промышленный комплекс страны. Размер вклада Великобритании в программу будет зависеть от стоимости контрактов, полученных британскими компаниями.

В Лондоне напомнили, что в этом году уже выделили Украине £3,75 млрд ($4,8 млрд) военной помощи и сохраняют обязательство ежегодно предоставлять Киеву по £3 млрд ($3,8 млрд) «столько, сколько потребуется».

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