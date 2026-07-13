Шотландские фанаты объяснили, почему будут болеть за Аргентину в матче с Англией 4 13.07.2026, 20:18

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Болельщики выпустили официальный гид.

Шотландские фанаты выпустили официальный гид с объяснениями, почему всей Шотландии стоит болеть за Аргентину в матче с Англией, передает «Спортс».

«У 100 тысяч аргентинцев – шотландские корни, а шотландская диаспора в стране – самая большая за пределами англоязычного мира. Говоря на языке статистики, мы будем болеть за самих себя»

«Футбол в Аргентину привез шотландец: в 1893-м школьный учитель Александр Ватсон приехал в Буэнос-Айрес и основал первую футбольную лигу в стране. Месси просто исполняет план, придуманный шотландцем»

«В Аргентине забили лучший гол в истории Шотландии – на ЧМ-1978 Арчи Гемилл положил голландцам шедевр после сольного прохода. Домашний адрес нашего футбольного пика – Аргентина»

«18-летний Марадона забил свой первый гол за сборную в Глазго. Мы буквально крестные отцы футбольного Бога»

«За Аргентину играет Алексис Мак Алистер. С таким именем не нужно копаться в родословной – все понятно и так».

«Марадона буквально собственноручно выбил англичан с ЧМ в 1986-м. Болеть за Аргентину – наш футбольный долг. Мы уже 40 лет смакуем этот момент»

«Флаг Аргентины – такой же бело-синий, как и у Шотландии. Надо ли нам говорить что-то еще?»

После этого в комментарии пришли благодарные аргентинцы, которые пообещали «еще раз опозорить англичан» и подарить Шотландии новые сорок лет счастья.

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