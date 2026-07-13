В Крыму из-за энергокризиса свернут уличное освещение 3 13.07.2026, 20:41

На полуострове введен чрезвычайной ситуации.

Назначенный Москвой «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в муниципальных образованиях полуострова будет сокращено уличное освещение. В своем телеграм-канале он уточнил, что эта мера будет применена во всех муниципальных образованиях региона, однако пообещал, что ограничения не затронут жилые дома. Также Аксёнов сообщил о формировании графика поставок генераторов — обеспечение начнут с населенных пунктов, где электричество отсутствовало дольше всего. «Есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», — отметил он.

Решение о сокращении освещения принято на фоне затяжного энергетического кризиса на полуострове. 26 июня в Крыму из-за дефицита топлива ввели режим чрезвычайной ситуации. 6 июля «крымэнерго» сообщило, что весь полуостров остался без электричества в результате украинских атак на энергосистему. Вскоре местный водоканал заявил о перебоях с водоснабжением. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.

Украинские власти ранее объявили о намерении изолировать Крым и превратить его «в остров»: ВСУ с помощью беспилотников установили контроль над движением по трассе Р-280 «Новороссия», связывающей Ростовскую область с полуостровом через оккупированные территории, и усилили удары по энергетической, военной и транспортной инфраструктуре. Кроме того, украинские военные развернули кампанию против российских судов, направлявшихся в Крым.

По данным командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди («Мадяра»), к 13 июля в Азовском море за восемь дней были поражены 105 судов, пытавшихся доставить грузы, включая топливо, на территорию полуострова. Также в понедельник второй раз за двое суток под удар попал пункт перетока электричества «Крым» (ПП-2 «Крым») — стратегический объект энергомоста Кубань — Крым, подающего энергию из Краснодарского края.

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