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Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента

  • 13.07.2026, 20:55
Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента

Партия бывшего премьер-министра Виктора Орбана не участвовала в голосовании.

Национальное собрание Венгрии приняло 17-ю поправку к конституции, которая предполагает в том числе отставку президента страны Тамаша Шуйока. Теперь у главы государства есть пять дней, чтобы уйти в отставку или передать дело в Конституционный суд.

Трансляция голосования велась на YouTube-канале парламента. За принятие поправки выступили 139 человек, против — шесть. Партия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» не участвовала в голосовании.

Правительство Венгрии внесло в парламент проект поправок 4 июля. Он предусматривает избрание нового президента парламентом за 30 дней с момента вступления изменений в силу. Кроме того, ограничиваются полномочия парламентариев тремя сроками по четыре года, а также устанавливается предельный возраст для членов Конституционного суда — 70 лет.

Премьер-министр Петер Мадьяр после вступления в должность в мае неоднократно призывал Тамаша Шуйока уйти в отставку. Мадьяр обвинил президента в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана. Тамаш Шуйок отказался покинуть пост, после чего премьер пригрозил отстранить его от должности принудительно.

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