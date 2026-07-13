Мадяр: ВСУ намеренно не трогают Крымский мост 1 13.07.2026, 21:20

Роберт Бровди (Мадяр)

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ назвал причину.

Военное командование Украины реализует четкую стратегию полной логистической изоляции временно оккупированного Крыма. Силы обороны планомерно уничтожают все пути снабжения армии РФ, при этом оставляя захватчикам и незаконным российским мигрантам единственный коридор для срочной эвакуации домой.

Об этом в интервью журналисту Caolan Robertson заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Роберт Бровди подчеркнул, что за последние годы украинские силы создали для российских оккупантов абсолютно «невыносимые условия пребывания на полуострове».

«Мы создаем условия, при которых пребывание на полуострове становится невыносимым. И, соответственно, закрываем сейчас пути доступа туда, а не путь оттуда. Мы изолируем Крым. Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть съе#вают через него. Все эти миллионы пусть через тот мостик п##уют, бл#, без остановки в свою Россию и куда-нибудь уезжают очень далеко за Урал, чтобы жить спокойно», — заявил командующий СБС.

Мадьяр назвал этот массовый отток россиян заслуженной кармой и "бумерангом" за более чем десять лет незаконного пребывания на украинской земле, подчеркнув:

«Не##й было лезть в наш Крым. Пусть теперь пи##уют в Сибирь и с чистого листа там себе все строят, если им хватит жизни. Но мы не будем мешать, пусть уходят».

Зато в отношении военной составляющей компромиссов не будет. Главная цель Сил беспилотных систем на данном этапе — ежедневное уничтожение любых ресурсов, которые агрессор пытается доставить на фронт.

«Мы занимаемся их логистикой всех видов, которая позволяет перебрасывать личный состав, подвозить боеприпасы, перебрасывать какие-то другие военные средства, силы и ресурсы, которые используются против нас на юге или запускаются по Украине с Крымского полуострова. Топлива в Крыму нет и не будет», — резюмировал Бровди.

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