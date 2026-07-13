Зеленский озвучил сроки запуска украинской ПВО против баллистики
- 13.07.2026, 20:30
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Украина сможет защитить себя собственным оружием.
Уже известны примерные даты реализации антибаллистического проекта Freyja. Украина сможет защитить себя собственным оружием.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент 13 июля на заседании новой антибаллистической коалиции выразил надежду на проект Freyja.
@Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим Freyja в работе@, - уверен Зеленский.
Он отметил, что угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это, по его мнению, одно из главных последствий войн России и Ирана.
«Поэтому Freyja должна стать реальностью», - говорит Зеленский.