После дождей в Беларуси пошли грибы 13.07.2026, 21:08

В каких районах собирают полные ведра?

После дождей белорусские леса, кажется, начали наконец радовать грибников. В тематических чатах то и дело появляются снимки полных вёдер, корзин и пакетов с лисичками. Журналисты Smartpress.by посмотрели, каким уловом делятся жители разных регионов страны.

Так, Снежана отправилась в лес 12 июля в Лепельском районе Витебской области и вернулась с двумя пакетами и тремя ведрами лисичек. «Успела в промежутке между ливнями», – рассказала она.

В тот же день Ольга из Бобруйска собрала ведро и корзину грибов. Заодно удалось набрать три небольших ведерка малины.

Из Речицкого района пришли более скромные, но обнадеживающие новости. Андрей показал неполную корзину лисичек и других грибов, коротко описав ситуацию: «Лес оживает».

Самым внушительным по нашим наблюдениям за последние дни оказался улов Максима из Чаусского района на Могилевщине. 9 июля грибник вынес из леса четыре ведра и шесть корзин лисичек. Помито того, мужчина похвастался тремя ведрами земляники.

Богатый урожай в тот же день собрала и Ольга в Полоцком районе: три пакета и четыре ведра лисичек.

Появились рыжие красавицы и в лесах Бобруйского района. Оксана рассказала, что находила их преимущественно в березняке и среди лиственного опада.

«Наконец-то в нашем лесу появились лисички, ура! В хвойниках и по мху мало, но везде встречаются. Попадаются одиночные красивые сыроежки. Лисички все красотки, как на подбор. Спасибо лесу за дары», – написала женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com