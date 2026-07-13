Топ-звезды и заклятые соперники: чего ждать от полуфиналов ЧМ по футболу? 3 13.07.2026, 17:55

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На кону — место в финале, и права на ошибку практически нет.

Чемпионат мира, подаривший нам море эмоций и незабываемые моменты, приближается к полуфиналам, пишет ВВС. Осталось четыре сборные: Франция, Испания, Англия и Аргентина. От титула чемпиона любую из них отделяют две победы. На кону — место в финале, и права на ошибку практически нет. Чего же нам ждать от последних четырех матчей?

Мбаппе против Ямаля: гранды европейского футбола сойдутся лицом к лицу

Матч между двумя сильнейшими командами Европы, Франции и Испании, имеет все предпосылки для того, чтобы стать классикой чемпионатов мира.

После того, как Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и прошла в полуфинал, имя Килиана Мбаппе снова в заголовках. Он увеличил свой личный счет до восьми голов, сравнявшись с Лионелем Месси в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионатов мира за всю историю.

Но Мбаппе — не единственная звезда команды Дидье Дешама. Победы в чертветьфинале удалось достичь благодаря решающему голу Усмана Дембеле, который довел свой счет до пяти голов. Полузащитник Майкл Олисе выдает изумительные пасы и лидирует в турнире с пятью результативными ассистами (голевыми передачами).

Общая результативность команды, дважды уже выигрывавшей чемпионат мира, может оказаться ключевой в игре против сборной Испании, которая в Евро-2024 обыграла французов со счетом 2:1 в полуфинале.

Есть ощущение, что свой лучший футбол Испания еще не показала. Главная звезда сборной Ламин Ямаль еще не заявил о себе на этом ЧМ по-настоящему. Вингер «Барселоны» забил лишь один гол — в ворота Саудовской Аравии на групповом этапе.

Микель Оярсабаль забил четыре гола, но в последних двух матчах не проявил себя. Команду Луиса де ла Фуэнте в матчах против Португалии и Бельгии оба раза спасал Микель Мерино, выходивший на замену ближе к концу матчу.

Испания надеется повторить триумф ЧМ-2010, и для этого нужно, чтобы Ямаль, которому накануне матча исполнится 19 лет, показал в полуфинале игру, достойную его таланта.

Для Франции это будет восьмой полуфинал чемпионата мира. По этому показателю она делит с Бразилией второе место, а на первом — Германия, которая доходила до полуфинала 12 раз.

У сборной Испании сейчас самая длинная беспроигрышная серия в истории: после поражения от Колумбии со счетом 1:0 в марте 2024 года команда провела 36 матчей и ни разу не проиграла: за этот период они выиграли 27 матчей и сыграли вничью в девяти.

Для команд это будет лишь вторая встреча на чемпионатах. В 2006 году они встретились в 1/8 финала, победила Франция со счетом 3:1.

Давние соперники Англия и Аргентина

Предыдущий раз сборная Англии выходила в полуфинал в 2018 году. На пути «трех львов» к выходу в первый за 60 лет финал стоят действующие чемпионы мира, сборная Аргентины.

У команд давняя история жаркого соперничества. 40 лет назад Диего Марадона благодаря своей пресловутой «руке Бога» выбил Англию из турнира на стадии четвертьфинала в Мексике. В этот раз в составе аргентинской сборной есть еще одна суперзвезда под номером 10: Лионель Месси. Он еще ни разу не играл против сборной Англии и впервые сделает это в полуфинале ЧМ.

Месси на этом турнире уже стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и сейчас лидирует в гонке за «Золотую бутсу» вместе с французом Килианом Мбаппе, у обоих по восемь голов.

Но и у Англии есть свой легендарный десятый номер — в лице Джуда Беллингема. Он забил по два гола в каждом из двух последних матчей плей-офф и стал первым, кому это удалось после Марадоны в 1986 году. А капитан команды Гарри Кейн забил на этом чемпионате уже шесть голов.

Пока что ни одна из этих команд не продемонстрировала на чемпионате свою лучшую игру. Томас Тухель, тренер сборной Англии, потребовал от своей команды показать более качественный футбол, чем в четвертьфинальном матче с Норвегией, в котором англичане победили со счетом 2:1.

С 2018 года, с момента предыдущего выхода в полуфинал ЧМ, Англия выходила в полуфинал четырех крупных турниров — столько же, сколько за всю свою историю до 2018 года.

На этом чемпионате Англия выиграла уже четыре матча подряд. Это самая длинная победная серия в рамках одного турнира с 1966 года, когда сборная Англии стала чемпионом мира. Тухель — лишь второй тренер сборной Англии, которому удалось пройти без поражений первые шесть матчей чемпионата мира — предыдущим был Альф Рамсей в 1966 году, у которого после шести матчей было пять побед и одна ничья.

Аргентина вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз за последние четыре турнира — в 2014, 2022 и 2026 годах. До 2014 года они не выходили в полуфинал с 1990 года.

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